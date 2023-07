1 Zwar ist die Straße vor dem Gasthaus Deutscher Kaiser, das der Tatort war, nicht mehr abgesperrt, dennoch ist Rot am See weit entfernt von Normalität. Foto: /Sebastian Gollnow

Der mutmaßliche Täter von Rot am See hat sich gegenüber den Ermittlern geäußert, doch die Polizei hält die Informationen noch zurück. Wie ein Notfallseelsorger berichtet, hat der Schütze seine Neffen aufgefordert wegzurennen.









Rot am See - Ein Mann, der bei der Bluttat in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) angeschossen wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Der Zustand des 68-Jährigen habe sich verbessert, teilte die Polizei am Montag in Aalen mit. Sechs Menschen verloren am Freitag hingegen ihr Leben: Ein 26-Jähriger soll in dem kleinen Ort im Nordosten Baden-Württembergs seine Eltern, einen Onkel, eine Tante und zwei Stiefgeschwister erschossen haben. Zwei weitere Verwandte, der 68-Jährige und dessen Frau, hatten Schussverletzungen erlitten.