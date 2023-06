1 Die Polizei hat einige neue Erkenntnisse zu dem Tötungsdelikt in Mössingen veröffentlicht. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Eine 22-Jährige wurde in Mössingen bei Tübingen getötet. Jetzt liegt ein Obduktionsbericht vor. Es gibt neue Erkenntnisse zum festgenommenen Tatverdächtigen – und das Kind des Opfers war in der Wohnung.









Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt einer 22-jährigen Frau in Mössingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 21-jährigen früheren Lebensgefährten des Opfers. Ihm wird vorgeworfen, für den gewaltsamen Tod der Frau verantwortlich zu sein. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, heißt es in einem aktuellen Bericht der Polizei. Zuvor hatte sich diese bei Angaben zum Tatverdächtigen in Zurückhaltung geübt.