Gegner SV Wehen Wiesbaden im Porträt Das erwartet den VfB Stuttgart gegen den Aufsteiger

An diesem Freitag (18.30 Uhr) empfängt der VfB Stuttgart in der zweiten Liga den SV Wehen Wiesbaden – was erwartet den Spitzenreiter gegen das Schlusslicht? Ein Überblick zu dem Aufsteiger.