Gewaltserie in der Region: Weitere Anklagen nach Altbacher Handgranaten-Angriff

1 Spurensicherung auf dem Friedhof in Altbach nach der Tat Foto: 7aktuell/Kevin Lermer (Archiv)

Vier Männer müssen sich demnächst vor Gericht verantworten, weil sie den Handgranaten-Werfer von Altbach und Rettungskräfte angegriffen haben sollen. Auch sonst sollen sie schon aufgefallen sein.











Der Prozess gegen den Handgranaten-Werfer von Altbach wird bald zu Ende sein, am Donnerstag wurde in dem Fall plädiert. Das ist der bislang folgenschwerste Fall in der Reihe der Gewalttaten zwischen rivalisierenden Gruppierungen, die seit Sommer 2022 auch vor Schusswaffengebrauch bei ihren Auseinandersetzungen nicht zurückschrecken. Nun stehen die nächsten Verfahren an: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat gegen vier Männer Anklage erhoben. Größtenteils stehen die Vorwürfe in Verbindung mit dem Attentat auf dem Friedhof in Altbach (Esslingen).