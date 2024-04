Schlägertrupp greift S-Bahn-Kontrolleure an

Gewaltausbruch in Stuttgart-Nord

1 An der S-Bahn-Haltestelle Nordbahnhof spitzte sich die Situation zu. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nicht gerade zimperlich hat eine Gruppe mutmaßlicher Schwarzfahrer in der S-Bahn Stuttgart auf Prüfpersonal reagiert. Wer hat den Vorfall noch beobachtet?











Mit einer bemerkenswerten Brutalität hat eine Gruppe junger Männer in einer S-Bahn zwei Fahrkartenkontrolleure angegriffen – unter anderem mit Schlagstöcken sowie einem Mobiltelefon als Wurfgeschoss. Der Zwischenfall in einem Zug der Linie S 4 im Bereich des Nordbahnhofs im Stuttgarter Norden liegt bereits einige Tage zurück – doch die Fahnder der Kriminalpolizei hoffen noch immer auf Zeugenhinweise. Die Ermittlungen stecken vorerst in einer Sackgasse.