Etwa 4000 Ladendiebstähle werden pro Jahr in Stuttgart angezeigt. Dabei werden die Täter immer rabiater, wie ein Fall aus Feuerbach zeigt.

Stuttgart - Ist ein Brot für 97 Cent zu teuer? Für einen Ladendieb war es offenbar so wertvoll, dass er dafür sogar zum Räuber wurde und sich einen heftigen Zweikampf mit einem Ladendetektiv lieferte. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall hat sich am Montag gegen 17 Uhr in einem Supermarkt an der Grazer Straße in Feuerbach abgespielt. Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann greift am Backwarenregal zu einem verpackten Brotlaib – und steckt ihn in seine grüne Jacke. Was er nicht merkt: Ein 52-jähriger Ladendetektiv beobachtet die Situation und passt den Langfinger, der die Kassen ohne Bezahlen passiert, kurz vor dem Ausgang ab. Als er dem Mann erklärt, dass er ins Büro mitkommen solle, eskaliert die Situation.

Detektiv wird durch Tritt leicht verletzt

„Der Verdächtige versuchte sofort zu flüchten und lieferte sich mit dem Detektiv ein Handgemenge“, sagt Polizeisprecherin Monika Ackermann. Beide Männer gehen zu Boden. Der Brotdieb rappelt sich als erster wieder auf und tritt gegen den Detektiv. Der wird dabei leicht verletzt. Dem Unbekannten verschafft dies den entscheidenden Vorsprung. „Er ist mit seiner Beute entkommen“, sagt die Polizeisprecherin. Seine Spur verliert sich in einer Grünanlage an der Grazer Straße.

Dass die Beute „nur“ 97 Cent wert ist, spielt für den Tatvorwurf keine Rolle: Gegen den Täter wird nun auch wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt. Ob es sich womöglich um einen Wohnsitzlosen handelte, ist unklar. „Nach der Täterbeschreibung hat er keinen verwahrlosten Eindruck gemacht“, sagt Monika Ackermann. Der Mittdreißiger hat dunkle Haare, trug außer seiner grünen Jacke noch ein schwarzes Poloshirt, eine blaue Jeanshose und schwarze Schuhe. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778.

