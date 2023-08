Drei Verletzte bei Schlägerei in Freibad

Gewalt in Oberstenfeld

1 Im Oberstenfelder Freibad kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Foto: Werner Kuhnle)

Ein 42-Jähriger will im Freibad in Oberstenfeld einfach nur rutschen. Am Ende erntet er Fußtritte. Wie konnte das passieren?









Zwei Zwischenfälle in Freibädern des Landkreises Ludwigsburg lassen aufhorchen. Erst begrapscht ein 14-Jähriger im Asperger Freibad jüngere Mädchen im Schwimmbecken, dann erntet in Oberstenfeld ein 42-Jähriger, der eine Rutsche benutzen wollte, Tritte und wird verletzt. Die Polizei ermittelt. Muss auch in diesen Bädern wie schon im Steinheimer Wellarium ein Security-Dienst eingesetzt werden?