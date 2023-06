Gewalt in der Region Stuttgart

1 Wir tun was: Polizei-Schwerpunktaktion in der Stuttgarter Innenstadt am 19. März. Foto: 7aktuell.de//Nils Reeh

Alles im Griff, alles koordiniert: So stellt das Landeskriminalamt die Polizeiarbeit bei dem Handgranatenanschlag am 9. Juni in Altbach dar. Doch es gibt offenbar einige Ungereimtheiten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hat das Landeskriminalamt (LKA) die Lage um die bewaffneten Auseinandersetzungen in der Region Stuttgart und die Brisanz der Trauerfeier auf dem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen) am 9. Juni womöglich falsch eingeschätzt und sich zu früh zurückgezogen? Nach Recherchen unserer Zeitung soll die Behörde die im Februar begonnene Koordinierung der Ermittlungen um die Schüsse und Angriffe rund um Stuttgart im Mai eingestellt haben. Demnach war jedes betroffene Polizeipräsidium selbst wieder mit der Ermittlungsarbeit seiner Fälle betraut.