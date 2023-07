1 Am Ende bleibt das Opfer meist allein. Foto: Imago/photothek/Thomas Koehler

„Ich will so einfach nicht mehr leben!“ Als Anna (Namen geändert) diesen Satz von ihrem Sohn Tim das erste Mal hört, wechseln sich Hilflosigkeit, Verzweiflung und Wut ab, gemischt mit einer Fassungslosigkeit über fehlende Werte und Boshaftigkeit in einer Gesellschaft, die doch vorgibt, so tolerant zu sein.