Die Schülerin Ayleen hat vor ihrem gewaltsamen Tod die Chats mit ihrem mutmaßlichen Mörder vor ihrer Mutter geheim gehalten. Vor dem Gießener Landgericht beschrieb die Mutter am Mittwoch als Zeugin nicht nur die letzte Begegnung mit ihrer Tochter, sondern auch, dass diese sich in den Wochen vor der Tat verändert habe. „Es ist allen aufgefallen“, sagte die 54-Jährige. Ayleen sei generell sehr schüchtern und zurückhaltend gewesen und „Ärger weitgehend aus dem Weg gegangen“. Seit etwa Mai habe sie lustlos, teilnahmslos und in sich gekehrt gewirkt. Sie selbst habe gedacht, es liege vielleicht an Problemen in der Schule oder mit einem Lehrer, sagte die Mutter, die in dem Prozess auch als Nebenklägerin auftritt. Den Angeklagten habe das 14-jährige Mädchen nie erwähnt.