1 Das Piksen gehört für Diabetiker zum Alltag. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Der Erdmannhäuser Diabetologe Joachim Kieferle beobachtet mit Sorge eine massiv steigende Zahl an Zuckerkranken. Das hat sogar Auswirkungen auf Schwangerschaften, ließe sich aber meist leicht verhindern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Joachim Kieferle ist Mitglied der Deutschen Diabetesgesellschaft und Facharzt für Diabetes. In seiner Hausarztpraxis in Erdmannhausen betreibt der promovierte Mediziner zudem ein Zentrum für Schwangerschaftsdiabetes. Der 55-jährige Arzt kennt sich also bestens aus in der Welt der Zuckerkrankheit. Im Interview spricht Kieferle über zunehmende Patientenzahlen, Therapien, Ursachen, den Stand der Forschung – und eine ziemlich radikale Forderung.