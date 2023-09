Viele Legionellen-Fälle in den Bezirken Mitte, Süd und West

1 In einer Petrischale werden Proben von Legionellen untersucht. Foto: dpa/Federico Gambarini

In drei Stuttgarter Stadtbezirken hat das Gesundheitsamt eine sehr hohe Zahl von Legionellen-Infektionen registriert. 17 von 20 Erkrankten mussten in einer Klinik behandelt werden. Was ist zu tun, wenn man glaubt, ebenfalls betroffen zu sein?











Link kopiert



Das Gesundheitsamt der Stadt registriert seit August eine außergewöhnlich hohe Zahl von Infektionen mit Legionellen. Von den 20 betroffenen Personen mussten 17 wegen eines schweren Krankheitsverlaufs in einer Klinik behandelt werden. Bisher konnte das Gesundheitsamt die Quelle der Infektionen nicht ermitteln. Man nimmt aber an, dass die Bakterien, die im Wasser, aber auch in der Luft vorkommen, im aktuellen Fall durch größere Kühl- oder Klimaanlagen verbreitet werden.