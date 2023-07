1 Helga Richter schaut sich im Robert-Bosch-Krankenhaus auf dem Röntgenbild an, wo nahe ihres Herzens das Implantat eingesetzt wurde. Foto: factum/Simon Granville

Vor gerade einmal zwölf Jahren waren Operationen wegen einer neuen Herzklappe reichlich heikel. Für schwache Patienten war dieser medizinische Eingriff meist zu gefährlich. Heute werden im Robert-Bosch-Krankenhaus Herzklappen minimalinvasiv eingesetzt.









Kreis Ludwigsburg - Hätte, wäre, wenn. Helga Richter stellt sich die Frage lieber nicht, was gewesen wäre, wenn sie an jenem Tag nicht in ihrer Wohnung „umgefallen“ wäre, wie sie es formuliert. Im Krankenhaus eröffneten ihr die Ärzte, dass nicht nur ihr Kreislauf kollabiert war. „Ich war ganz geschockt, dass was mit dem Herzen nicht stimmt“, sagt die 80-Jährige. Sie ist immer noch ein wenig verwundert. Dabei hatte sie zunehmend Luftnot und Schmerzen auf der Brust, dazu kamen dann zuletzt eben Schwindel und Bewusstlosigkeit. „Das hätte man keine Monate mehr tolerieren können“, sagt Raffi Bekeredijan.