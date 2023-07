1 Vater Eyad Alhasan und Mutter Noura Aljbawi (Mitte) mit ihren vier Kindern Aya, Hazan, Rimas und Batoul (von links) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Aus unserem Plus-Archiv: Eine Flüchtlingsfamilie aus Stuttgart hat vier Kinder – zwei haben Progerie. Die Krankheit lässt sie vorzeitig altern. Die Eltern sind vollauf mit der Pflege beschäftigt und gehen damit ganz selbstverständlich um. Ihre Wohnsituation ist allerdings für sie belastend.









Stuttgart - Batouls Platz ist im Wohnzimmer am Fenster. Hier steht ihr wuchtiger Therapiestuhl mit Bezug in Pink, der ihr Halt gibt. Darin sitzt die 13-Jährige auch jetzt und malt. Sachte tunkt sie den Pinsel in ein Farbtöpfchen, streicht damit über ein Ausmalbild. Erstaunlich geschickt führt sie den Pinsel, trotz ihrer steifen Glieder. Malen ist ihre Lieblingsbeschäftigung.