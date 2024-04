Mit 248 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer durch eine 100er-Zone auf einer Bundesstraße bei Germaringen (Landkreis Ostallgäu) gerast und dabei erwischt worden.

Die Beamten hatten den Raser bei einer Geschwindigkeitsmessung am Dienstag erfasst, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Identität des Mannes müsse noch ermittelt werden, es gebe aber ein Bild von ihm sowie sein Autokennzeichen. Den Mann erwarten dann ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldstrafe.