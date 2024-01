Geschlossenes Bad am Viadukt in Bietigheim: Kein Groll der Vereine gegen die Stadt

Geschlossenes Bad am Viadukt in Bietigheim

1 Das Bad am Viadukt in Bietigheim ist derzeit eine Baustelle. Foto: Werner Kuhnle

Im Krisengespräch über das geschlossene Bad am Viadukt in Bietigheim hat die Stadt keine Neuigkeiten für die Vereine. Immerhin fühlen die sich trotzdem gehört.











Eine Lösung, wie es mit dem Bad am Viadukt in Bietigheim nach dem Deckenschaden weitergeht, hat auch das Krisengespräch am Dienstag nicht gebracht. Oberbürgermeister Jürgen Kessing konnte den Vertretern von Schwimmverein und DLRG-Ortsgruppe auch keine neuen, guten Nachrichten übermitteln. Das Bad bleibt wegen eines Lochs in der Decke weiterhin geschlossen. Groll gegen ihre Stadt hegen die Vereine dennoch nicht.