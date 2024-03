Geschichte der Kinderbetreuung in Marbach: Pfarrer machte ersten Kindergarten möglich

8 Im Gebäude des früheren Modehauses Klässer war einmal eine Kinderschule angesiedelt. Foto: Stadtarchiv Marbach

Die Geschichte der professionellen Kinderbetreuung in Marbach begann vor genau 150 Jahren. Die Stadt Ludwigsburg kann in dieser Hinsicht bald sogar schon das 200-Jahr-Jubiläum feiern.











Den Nachwuchs schnell im Kindergarten abliefern, ein kleiner Schmatzer zum Abschied und weiter zur Arbeit: Die meisten modernen Familienmodelle würden heute ohne professionelle Betreuungsangebote von Kommunen oder freien Trägern implodieren. Viele Eltern hätten also guten Grund, diese Einrichtungen in einem ruhigen Moment zu würdigen, ganz besonders aktuell in Marbach. Denn dort kann, wie Stadtarchivar Albrecht Gühring recherchiert hat, „auf ein Jubiläum angestoßen werden: 150 Jahre sei es her, dass in der Schillerstadt der erste Kindergarten seine Pforten öffnete.