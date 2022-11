42 Gute Bücher gehören nicht nur im Serienklassiker „Bonanza“ mit Lorne Greene zum Weihnachtsfest dazu. In unserer Bildergalerie finden Sie unsere Buch-Geschenktipps. Foto: Imago/Everett Collection

Wo liegt die Insel Tromelin? Was passiert, wenn eine Botschafterin in Istanbul keine Lust mehr auf freundliche Lügen hat? Wie schreibt eine Frau, deren Sonnenbrille gerade für 27 000 Euro versteigert wurde? Warum sind runde Dinge tröstlich? Wohin sind die Krawatten verschwunden? Wie steht es um unser Immunsystem? Wie haben Ingeborg Bachmann und Max Frisch das gemeinsame Liebesleben in ihrem Venedig-Vertrag geregelt? Und jetzt vielleicht die wichtigste Frage von allen: Welche Bücher verschenke ich zu Weihnachten? Auf all diese Fragen finden Sie in den Geschenktipps unserer Buchexperten eine Antwort.

Rolf Spinnler (spi), Ina Schäfer (ijs), Stefan Kister (kir), Nicole Golombek (golo), Lukas Jenkner (loj), Eva-Maria Manz (ema) und Markus Reiter (msr) haben den literarischen Kosmos für Sie durchforstet. In unserer Bildergalerie können Sie sich durch ihre Empfehlungen schmökern, spannende Bücher für alle Sinne, fürs Auge, fürs Ohr, für Fortgeschrittene, Klassiker und Geheimtipps.