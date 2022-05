1 Muttertag fällt dieses Jahr auf den 8. Mai. (Symbolbild) Foto: imago images/CSP_Nelosa/CSP_Nelosa via www.imago-images.

Blumen und Pralinen haben sich zum Muttertag stets bewährt, kreativ sind diese Geschenke aber nicht. Wenngleich sich Mütter an ihrem Ehrentag bestimmt auch über die Klassiker freuen, kann Abwechslung nicht schaden. Wir haben fünf ungewöhnliche Ideen zusammengestellt.

Individuelles „Mama-Paket“

Ein gekaufter Geschenkkorb ist nicht gerade persönlich. Wie wäre es deshalb mit einem individuellen Paket mit allem, was die eigene Mutter gerne mag? Boxen oder Körbe dafür gibt es in diversen Läden, die Dekoartikel verkaufen. Bei den Inhalten sind keine Grenzen gesetzt. Hinein können Süßigkeiten wie Gummibärchen, Gewürze, ein Sekt, aber auch eine Bodylotion, etwas zum Baden, oder ein Buch.

Küchenkräuter und Rezeptbuch

Wer nicht ganz auf Pflanzen zum Muttertag verzichten möchte, kann eine Auswahl an Küchenkräutern zusammenstellen – eine wesentlich insektenfreundlichere Alternative zu Schnittblumen. Voraussetzung dafür sind genügend Platz auf dem Balkon oder im Garten und natürlich eine Mutter, die gerne kocht. Wem das zu wenig ist, der kann zusammen mit den Kräutern noch ein Rezeptbuch zum Selbstschreiben verschenken. Hier können Mütter ihre Lieblingsrezepte notieren.

Bilder oder Postkarten

In Zeiten, in denen jeder ein Smartphone besitzt, kommen gedruckte Bilder oft zu kurz. Ein schönes Familienfoto in einem neuen Rahmen ist kostengünstig und hat im Wohnzimmer aufgehängt eine längere Lebenszeit als so manch anderes Geschenk. Für alle, deren Mutter nicht um die Ecke wohnt, bietet sich die Gestaltung einer individuellen Postkarte an. Wer Fotos oder Postkarten im Internet bestellt, sollte sich beeilen und über die Versandzeiten des Händels informieren.

Schokofrüchte und Co.

Es muss nicht immer der obligatorische Kuchen sein. Wer etwas Süßes verschenken möchte, kann etwa Schokofrüchte vorbereiten. Neben Obst wie Erdbeeren, Bananen, Trauben oder Äpfel werden nur Spieße und Kuvertüre benötigt. Nach der Zubereitung am Vortag können die Schokofrüchte dann gemeinsam genascht werden. Alternativ bieten sich auch gebrannte Mandeln, Cake-Pops oder selbstgemachte Pralinen an – je nachdem wie es um die eigenen Backfertigkeiten bestellt ist.

Gemeinsame Zeit

In Coronazeiten kamen gemeinsame Aktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände oft zu kurz. Wer nichts Materielles schenken möchte, kann sich ein Ziel für einen gemeinsamen Ausflug überlegen und über Öffnungszeiten, Kosten und Anfahrt informieren. Bei gutem Wetter bietet sich zum Beispiel ein Besuch im Klettergarten, Freilandmuseum oder in der Minigolfanlage an. Bei Regen bringt ein Abstecher ins Planetarium, in ein Bowlingcenter oder einen Escape Room Abwechslung. Am besten gleich einen Termin für den Ausflug festlegen, damit die Idee nicht in Vergessenheit gerät.