Gescheiterter Überfall in Kirchheim am Neckar: Gastwirt lässt Räuber abblitzen

Gescheiterter Überfall in Kirchheim am Neckar

1 Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach dem Duo. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Zwei vermummte Männer haben Geld von einem Gastwirt in Kirchheim am Neckar gefordert. Der ließ sich aber weder von einem Messer noch von einer Schusswaffe beeindrucken, sondern verfolgte das Duo im Anschluss sogar noch.











Link kopiert



Zwei Männer haben am Montagabend versucht einen Gastwirt in Kirchheim am Neckar auszurauben – doch der ließ sich selbst durch eine Schusswaffe nicht aus der Ruhe bringen. Nach bisherigem Kenntnisstand, hatten die beiden Räuber die Gaststätte in der Hauptstraße gegen 20.25 Uhr betreten und unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe den 72-jährigen Wirt dazu aufgefordert, ihnen Geld auszuhändigen. Der ließ sich von dem Duo und ihrer Forderung nicht beeindrucken, woraufhin die Männer aufgaben und ohne Beute von dannen zogen. Der Wirt nahm sogar noch die Verfolgung auf, verlor die beiden jedoch schließlich aus den Augen.