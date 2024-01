Gerüchte um Asperger Diskothek: Waldhaus-Chefs denken an Verkauf

1 Betreiber Ramon Peao ist etwas amtsmüde. Foto: Avanti/Ralf Poller

Um den Asperger Kultclub ranken sich wilde Gerüchte. Ein Swingerclub soll dort einziehen, heißt es zum Beispiel. Das stimmt zwar nicht, aber es ist tatsächlich etwas in Bewegung.











Wer in den frühen 1990er-Jahren sein Herz vor allem an Grunge, Indie und andere, eher abseitige Populärmusik verloren hatte, pilgerte in die Scheune nach Bietigheim oder etwas später, nach der Eröffnung 1994, ins Waldhaus nach Asperg. Während Erstere längst Geschichte ist, wird hier bis heute Musik aufgelegt. Aktuell kursieren allerdings wilde Gerüchte, nach denen auch für den Kultclub beim Ludwigsburger Osterholz bald das letzte Stündlein geschlagen habe. Wahlweise heißt es, die Betreiber seien pleite und müssten Insolvenz anmelden, oder das Gebäude werde veräußert und ein Swingerclub siedele sich dort an.