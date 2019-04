1 Der Autofahrer lies den schwerverletzten Fußgänger zurück (Symbolbild). Foto: ZB

In Gernsbach im Kreis Rastatt hat ein Autofahrer einen Fußgänger angefahren und dabei schwer verletzt.

Das Opfer sei am rechten Rand einer Nebenstraße unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwar habe sich der Verursacher kurz mit dem Opfer unterhalten, sei dann aber unter einem Vorwand weggefahren. Das Opfer wurde stationär in einer Klinik aufgenommen.