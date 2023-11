Während die 1. Staffel unter dem Namen „Reality Shore“ auf Joyn veröffentlicht wurde, läuft die Show seit Staffel 2 unter dem Namen „Germany Shore“. Nun steht die 3. Staffel in den Startlöchern.

Wann und wo läuft „Germany Shore“?

Ab Dienstag, den 14. November 2023, können Sie die 1. Folge der 3. Staffel von „Germany Shore“ auf Paramount+ streamen. Staffel 1 und 2 veröffentlichten jeweils 2 Folgen pro Woche, in beiden Staffeln gab es außerdem insgesamt 12 Folgen. Orientiert man sich also an den Vorgänger-Staffeln, sehen die Sendezeiten wie folgt aus:

Lesen Sie auch

Folge 1 und 2: 14. November 2023

Folge 3 und 4: 21. November 2023

Folge 5 und 6: 28. November 2023

Folge 7 und 8: 5. Dezember 2023

Folge 9 und 10: 12. Dezember 2023

Folge 11 und 12: 19. Dezember 2023

Wie viele Folgen die Staffel beinhaltet und wann diese genau veröffentlicht werden, bleibt dennoch abzuwarten.

Lesen Sie auch: Diese Trash-TV-Shows lohnen sich

Welche Kandidaten sind bei „Germany Shore“ mit dabei?

Marvin Opana

Ramon Jst

Tommy Pedroni

Paulina Ljubas

Selina Felicitas

Bobby Chambertz

Michael Schüler

Max Eggerstedt

Jessy B.

Jonas Steinig

Walentina Doronina

Paola Parente

Was ist „Germany Shore“?

Das deutsche Pendant zu „Jersey Shore“ war in Staffel 1 unter dem Namen „Reality Shore“ bekannt. In der Show verbringen die Kandidaten einen gemeinsamen Urlaub und müssen Challenges bewältigen.

Wo wurde „Germany Shore“ gedreht?

Staffel 1 wurde auf der griechischen Insel Kreta gedreht. Für die 2. Staffel ging es nach Kroatien. Die aktuelle und 3. Staffel wurde wie Staffel 1 wieder in Griechenland gedreht.