„German Week“ beim Discounter Diese „typisch deutschen“ Produkte verkauft Aldi in den USA

Von red 10. April 2018 - 11:10 Uhr

Sauerkraut und Spätzle dürfen in der „German Week“ natürlich nicht fehlen. Foto: Facebook-Screenshot Aldi US

Die US-amerikanischen Filialen des Discounters feiern „Deutsche Woche“. Unter den Angeboten findet sich auch eine schwäbische Spezialität.

Stuttgart - Exil-Schwaben in den USA können sich freuen: In den amerikanischen Filialen der Lebensmittelkette Aldi ist gerade „Deutsche Woche“ angesagt. Unter den typisch deutschen Spezialitäten finden sich beispielsweise „Deutsche Küche Egg Spaetzle“ für knapp 2 US-Dollar. Ob die Eierspätzle allerdings an das schwäbische Original herankommen, mag bezweifelt werden.

Auch das restliche Angebot der Themenwoche strotzt vor Klischees. Klassiker wie Blaukraut, Bratwurst, Apfelschorle oder Vollkornbrot dürfen natürlich nicht fehlen. Aus Sicht von US-Amerikanern gelten diese Produkte als typisch deutsch. Andererseits nimmt es US-Aldi mit dem geografischen Bezug auch nicht ganz so genau. So findet sich im Sortiment der „German Week“ beispielsweise auch ein Frischkäse, dessen Verpackung die norwegische Flagge ziert.

Auf Facebook postete der Lebensmittel-Händler ein Video, in dem eine Laugenstange („Pretzel-Sticks“), mit einer Bratwurst, Sauerkraut und Senf belegt wird. Die Kommentatoren der Ankündigung können die deutschen Produkte offenbar kaum erwarten – Aldi ist in Amerika offenbar äußerst beliebt.

Die Amerikaner lieben Aldi

Erst im vergangenen Jahr kündigte der Konzern an, seine Filialen in den US-Staaten von 1600 auf etwa 2500 zu erhöhen. Aldi eröffnete bereits in den 1970ern Jahren die ersten Geschäfte in den Staaten und fährt aufgrund der hohen Nachfrage in den vergangenen Jahren einen offensiveren Kurs. Die billigen Nahrungsmittel scheinen bei den amerikanischen Verbrauchern gut anzukommen, vor allem weil Lebensmittel in den USA durchschnittlich um einiges teurer sind als in Deutschland.