Ein russisches Gericht hat den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny zu einer weiteren Haftstrafe von 19 Jahren verurteilt.









Ein russisches Gericht hat den inhaftierten russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny am Freitag zu einer Haftstrafe von 19 Jahren in einem Straflager verurteilt. Die Strafe gegen den 47-Jährigen erging in einem international als politische Inszenierung kritisierten Prozess wegen angeblichem Extremismus im Straflager. Nawalny gilt als politischer Gefangener.