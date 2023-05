1 Passt auf das Gelände des Autohauses (rechts) ein Hochhaus hin – und wenn ja, mit wie vielen Stockwerken? Foto: Simon Granville

Wie hoch wird eines der beiden geplanten Gebäude im Grenzbereich von Oßweil und der Oststadt? Im Gespräch sind sechs, sieben oder acht Stockwerke – wobei Letzteres den meisten dann doch nicht nur zu weit über die Umgebungsbebauung hinaus, sondern auch über die Hutschnur ging.









Wer bietet mehr, wer will weniger? Während der private Bauherr im Gestaltungsbeirat der Stadt Ludwigsburg am Freitag dafür plädierte, einen Gebäudeteil der beiden geplanten Neubauten in der Oststadt an der Grenze zu Oßweil auf acht Stockwerke wachsen zu lassen, regte sich dagegen mehrheitlich Widerstand – auch mit Rücksicht auf die Anwohner der niedrigen Bebauung in der Schorndorfer Straße, der Friesenstraße und dem Alten Oßweiler Weg. „Je höher, desto größer ist die Auswirkung auf das Umfeld“, erklärte der Vorsitzende des Gestaltungsbeirats Johannes Kappler.