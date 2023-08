Schon die Zahlen sind schwer beeindruckend: 1415 Mitglieder bewirtschaften 1450 Hektar Rebfläche und bilden damit die größte Einzelgenossenschaft Deutschlands. Das klingt einerseits merkwürdig, da die Genossenschaftskellerei Heilbronn ja weit über die Hauptstadt des württemberg-fränkischen Unterlands hinausragt und längst auch Erlenbach, Weinsberg, Neckarsulm, Gundelsheim, Flein, Talheim und Unterheinriet eingemeindet hat.

Zuletzt kamen sogar die Genossen aus Grantschen dazu, die mit dem Grandor in den neunziger Jahren die große Qualitätsoffensive auch bei den Genossenschaften gestartet haben. Andererseits stimmt es ja auch: Nur die Gebietsgenossenschaften wie die Württemberger Zentral-Genossenschaft (WZG) in Möglingen sind noch größer als die Heilbronner, die mehr als 13 Prozent der gesamten Rebfläche Württembergs bewirtschaften.

Eine Ernte zwischen zwölf und 15 Millionen Kilogramm Trauben

Hinter den Kulissen zieht ein bemerkenswertes gemischtes Trio die Fäden. Chef der Chefs ist Justin Kircher, der schon seit 2010 dem Vorstand in Heilbronn vorsitzt. Ihm zur Seite stehen in Daniel Drautz ein junges Eigengewächs der Heilbronner Genossenschaft und in Rainer Weber ein erfahrener Vertriebler, der schon bei der Strombergkellerei in Bönnigheim als Geschäftsführer aktiv war. Zusammen mit Kellermeister Arne Maier und dessen Team verantwortet die Führungscrew eine Produktion von immenser Größe.

Je nach Jahrgang ernten die Heilbronner Genossen zwischen zwölf und 15 Millionen Kilogramm Trauben. Daraus werden neun bis elf Millionen Liter Wein. Da nicht die gesamte Menge auf einmal verkauft werden kann, halten die Heilbronner eine Lagerkapazität von knapp 20 Millionen Litern an drei Standorten vor. Bis zu 8000 Flaschen können pro Stunde in der kellereieigenen Abfüllanlage gefüllt werden. In Sachen Quantität sind das echte Superlative.

Spezialitäten wie Frühburgunder oder Samtrot werden gepflegt

Gleichzeitig kümmern sich die Heilbronner auch um die Qualität ihrer Produkte – und um ihre Spezialitäten. Frühburgunder, in Heilbronn Clevner genannt, gibt es in Württemberg nur äußerst selten, auch der Samtrot, ein weiterer Abkömmling aus der Burgunderfamilie, wird kaum irgendwo so intensiv gepflegt wie in Heilbronn. Den Juroren der Württemberger Weinmeisterschaft hat es vor allem ein Schiller aus der Triebwerk-Serie angetan.

Die Heilbronner Jungwinzer haben in ihren gemischten Satz nicht etwa die Reste eingebracht, die sonst nirgendwo mehr zu gebrauchen waren, sondern ganz im Gegenteil drei hochwertige internationale Rebsorten zum schwäbischen Cuvée vereint: Sauvignon blanc, Merlot und Cabernet Sauvignon. Am gleichen Tag wurden die Trauben gelesen und danach zu einem Wein vereint, der nicht nur schillernd aussieht, sondern mit seinen Himbeer- und Zitrusaromen eine ganz spannende Mischung ergibt. Fazit: Experiment gelungen.

Genossenschaftskellerei Heilbronn eG

Adresse, Telefon, Internet

Binswanger Straße 150, 74076 Heilbronn, 0 71 31 / 15 79 0, www.wg-heilbronn.de

Die Größe des Weinguts

Rebfläche: 1450 Hektar, jährliche Flaschenproduktion etwa 10 Millionen.

Gründungsjahr

1972

ÖPNV-Anschluss

Haltestelle Erlenbach (Heilbronn)/Weingärtnergenossenschaft. Die Buslinie 631 Heilbronn–Erlenbach verkehrt ab Heilbronn Hbf und ab Binswangen Herdweg. In Erlenbach hat die Linie Anschluss zur Linie 692 sowie nach Neckarsulm als auch nach Weinsberg.

Verkostung/Ausschank/Besenwirtschaft

Open-Air-Weinausschank von April bis Oktober in Heilbronn Wartberg, Flein & Grantschen

Günstigster Wein

Heilbronner Staufenberg Riesling QbA 1 Liter 4,50 Euro/5,36 Euro

Teuerster Wein

Grandor Rotwein QbA im Barrique gereift, 27,72 Euro/32,99 Euro

