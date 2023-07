Genossenschaft in Stuttgart

1 Katharina Keller (Mitte), Sozialarbeiterin Jennifer Reich und LBG-Geschäftsführer Josef Vogel auf dem Balkon der Neubauwohnung im Molchweg Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Baugenossenschaften bieten oft ein spezielles Mietverhältnis. Die Mieten sind nicht hoch – und dafür lockt noch die Gemeinschaft. Wie kommt man an so eine Wohnung?









Die Architektin Katharina Keller hat zwar nicht im Lotto gewonnen, es fühlt sich für sie aber an wie sechs Richtige, seit August 2021 mit Mann und zwei Kindern in einer Vier-Zimmer-Neubauwohnung im Molchweg im Weilimdorfer Stadtteil Bergheim zu leben. Ist es in Stuttgart für Durchschnittsverdiener schon nicht leicht, überhaupt eine Wohnung zu finden, „bezahlbar“ sind die wenigsten, wenn man darunter versteht, dass für die Miete nicht mehr als 30 Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens aufgewendet werden sollen.