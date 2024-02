Genfer Autosalon: Diese Premieren lassen den Autosalon noch glänzen

15 Eine wahrlich imposante Erscheinung: Lucid präsentiert den Gravity auf dem Genfer Autosalon erstmals auch dem europäischen Publikum. Foto: dpa/Thomas Geiger

Was für ein Absturz: Einst war der Autosalon die wichtigste Automesse auf dem Kontinent. Diesmal haben ihm viele den Rücken gekehrt. Doch diese fünf Premieren verdienen Ihre Aufmerksamkeit.











– Es hätte eine große Geburtstagsgala geben können. Doch ausgerechnet zum 100-Jährigen droht der Genfer Autosalon (Publikumstage 28. Februar bis 3. März) in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Mehr noch als die IAA in München oder die Motorshow in Paris hatte der einstmals wichtigste Branchengipfel auf dem Kontinent mit Absagen zu kämpfen. Leere Flächen mussten deshalb mit Oldtimern und Sitzgruppen gefüllt werden.