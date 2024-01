Gelsenkirchen: 16 Jahre alter Rollstuhlfahrer tödlich verunglückt

1 Die Polizei äußert sich zum Vorfall (Symbolbild). Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Beim Fangenspielen unter Jugendlichen ist in Gelsenkirchen ein 16-Jähriger ums Leben gekommen. Der jugendliche Rollstuhlfahrer sei bei dem Spiel in ein Gebüsch geraten und habe sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit.











Link kopiert



Beim Fangenspielen mit Gleichaltrigen ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher in Gelsenkirchen unter zunächst unklaren Umständen tödlich verunglückt. Der 16-Jährige sei am Sonntagnachmittag beim Spielen in einem Stadtpark mit seinem Rollstuhl in ein Gebüsch geraten und habe sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Notarzt habe versucht, den 16-Jährigen zu reanimieren, aber keinen Erfolg gehabt.