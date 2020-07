1 In einem Reutlinger Bus hatte die Frau das Geld gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Jan Woitas

Reutlingen - So was passiert auch nicht alle Tage: Eine bislang unbekannte Frau hat eine Geldtasche mit mehreren Tausend Euro Bargeld in einem Reutlinger Bus gefunden – und diese beim Busfahrer abgegeben. Nun sucht die Polizei nach der ehrlichen Finderin sowie dem Eigentümer des Geldes.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau die Geldtasche am Montagnachmittag in dem Bus entdeckt und händigte sie dem Busfahrer aus, der seinerseits mit der Tasche zum Polizeirevier Reutlingen ging und diese dort den Beamen übergab. In der Tasche befanden sich mehrere Tausend Euro in Banknoten.

Der Polizei sind bislang sowohl die ehrliche Finderin als auch der Eigentümer des Geldes nicht bekannt. Beide Personen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.