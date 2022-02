1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt

Unbekannte brechen einen Geldautomaten auf einem Firmengelände auf und sind um über Hunderttausend Euro reicher. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Geldausgabeautomaten in einem Firmenkomplex am Gropiusplatz in Stuttgart-Vaihingen aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter gegen 1.30 Uhr Zutritt zum Vorraum des Firmengebäudes, indem sie die Glasschiebetür aufdrückten und den Fluchtweg blockierten.

Anschließend brachen sie den Geldausgabeautomaten auf und erbeuteten mehrere Geldkassetten mit über Hunderttausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3400 beim Polizeirevier 4 an der Balinger Straße zu melden.