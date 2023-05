Was junge Börsen-Anfänger beachten sollten

1 Viele junge Menschen interessieren sich nur unter bestimmten Voraussetzungen für Geschäfte an der Börse. Foto: IMAGO / imagebroker

Für junge Menschen, die an der Börse Geschäfte machen wollen, gibt es einige Fallstricke zu beachten. Welche sind das und wie kann ein guter Start gelingen?









Stuttgart - Immer mehr junge Menschen in Deutschland handeln an der Börse. Allein im Coronajahr 2020 engagierten sich fast 70 Prozent mehr unter 30-Jährige am Aktienmarkt als im Vorjahr. Das geht aus einer Studie des Deutschen Aktieninstituts hervor. Die Art und Weise, wie sich junge Erwachsene der Börsenwelt nähern, bricht dabei mit altbekannten Konventionen.