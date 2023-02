1 Der Räuber bedrohte die Angestellte mit einer Pistole. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Rene Traut

Ein Unbekannter überfällt am Donnerstag ein Geschäft in Geislingen und flüchtet mit der Beute. Eine Fahndung verläuft erfolglos, die Polizei sucht nun nach Zeugen.















Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag ein Geschäft in der Stuttgarter Straße in Geislingen (Kreis Göppingen) überfallen und ist danach mit dem gestohlenen Bargeld geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, betrat der Unbekannte gegen 11.30 Uhr das Geschäft und drohte einer Angestellten mit einer Pistole. Dann griff der Räuber in die Kasse und entnahm das Geld, bevor er flüchtete. Eine Fahndung mit mehreren Streifen sowie einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Göppingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, schlank und mit dunkelblonden Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte eine dunkle Jacke mit grauen Streifen, eine schwarze Jogginghose, Sneaker mit türkisen Streifen, schwarze Handschuhe sowie eine Wollmütze, die er ins Gesicht gezogen hatte. Der Mann soll deutsch mit Akzent gesprochen haben. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07161/632360 um Hinweise.