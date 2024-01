Geislingen: Toyotafahrer schleudert in den Gegenverkehr – 31-Jähriger stirbt

Am Sonntag kam es bei Geislingen zu einem folgenschweren Unfall. Ein 31-Jähriger kam dabei ums Leben. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit fuhr sein Auto in den Gegenverkehr.

Am Sonntag ist es bei Geislingen zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 20 Uhr die Landesstraße 1230 von Geislingen in Richtung Türkheim. Im Bereich einer Rechtskurve kam er laut angaben der Polizei auf Grund überhöhter Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und lenkte danach zu heftig dagegen.

Hierbei kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden VW eines 67-Jährigen. Der 31-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Toyota befreit werden und kam in eine Klinik. In dieser erlag er dann später seinen schweren Verletzungen.

Lesen Sie auch

Der 67-jährige VW-Fahrer und seine 59 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen ebenfalls in eine nahe gelegene Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Die Landstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.