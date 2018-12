Geislingen bei Göppingen Christbaum-Diebe stehlen 130 Nordmanntannen

Von red/dpa 15. Dezember 2018 - 16:48 Uhr

Der Schaden liege im vierstelligen Bereich. (Symbolbild) Foto: dpa

Geislingen - Christbaum-Diebe haben in Geislingen an der Steige rund 130 Nordmanntannen von einem Supermarkt-Parkplatz gestohlen. Die unbekannten Täter hätten in der Nacht zu Samstag einen Zaun vor dem Supermarkt durchtrennt und die Bäume vermutlich mit einem Lastwagen abtransportiert, teilte die Polizei mit. Der Schaden liege im vierstelligen Bereich. Zeugen wurden aufgerufen, sich beim Polizeirevier Geislingen zu melden.