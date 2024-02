Geislingen an der Steige: Vermeintlicher Autoknacker stellt sich als Fahrzeugbesitzer heraus

1 Die Polizeistreife konnte letztlich keine Straftat feststellen. (Symbolbild) Foto: imago images/Michael Gstettenbauer/Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de

Am helllichten Tag brechen zwei Männer ein Auto auf. Ein Zeuge beobachtet sie, ruft die Polizei. Als eine Streife eintrifft, stellt sich der Vorfall anders als gedacht dar.











Ein Autobesitzer hat am mit dem schnellen Eingreifen der Polizei in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) offenbar nicht gerechnet. Nach Polizeiangaben sei ein Zeuge gegen 17.45 Uhr auf zwei Männer im Alter von 38 und 53 Jahren aufmerksam geworden, woraufhin er die Polizei unterrichtet haben soll. Die beiden hatten sich wohl am helllichten Tag an einem geparkten Auto in der Steingrubestraße zu schaffen gemacht. Die Streife sei schnell vor Ort gewesen und konnte die Männer bei der „Tatausführung“ überraschen, heißt es im Polizeibericht.