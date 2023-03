Was ist das? Eine unterirdische Halfpipe? Eine Bobbahn ohne Eis? Oder doch das Innere eines Teilchenbeschleunigers? Die Neonlampen an der Decke werfen ein Zebramuster auf den Betongrund, das scheinbar immer weiter in die Tiefe führt. Keine Frage: Das hier ist einer der seltsamsten verborgenen Orte in der Stadt.