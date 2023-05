Geheimer Dachboden in Stuttgart

1 Jede Granate, jede Haubitze, jede Drohne, die an die Ukraine geht, wird in den Patch Barracks auf die Reise geschickt. Foto: U.S. European Command/Captain Christina Judd

Die westlichen Waffenlieferungen für die Ukraine werden auf einem Stuttgarter Dachboden organisiert und koordiniert. Als einziges deutsches Medium durfte unsere Redaktion den Raum besuchen, in dem sich die Zukunft Osteuropas entscheiden könnte.









Die GIs der Patch Barracks nennen den Raum schlicht „the attic“: den Dachboden. Doch was im obersten Stock des schmucklosen Kasernenbaus in Stuttgart-Vaihingen abläuft, ist nicht schlicht, sondern hochkomplex, generalstabsmäßig geplant und vor allem streng geheim: Eintritt nur mit Chipkarte und Zahlencode. Kameras, Handys, Autoschlüssel müssen draußen bleiben. Auf einem Warnschild steht „No Piggy-Packing“, kein Huckepack. Jeder, der den Raum betritt, hat sich also einzeln anzumelden.