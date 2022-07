Was verdient man im Staatstheater?

1 Das Opernhaus Stuttgart ist die größte Bühne der Staatstheater Stuttgart und Heimat für die Oper Stuttgart und das Stuttgarter Ballett. Foto: Staatstheater Stuttgart/Matthias Baus

1400 Beschäftigte, drei künstlerische Sparten, vier ständige Spielorte,15 Ausbildungsberufe und jetzt auch wieder Applaus des Publikums. All dies gibt es im Staatstheater Stuttgart. Und was verdient man dort?















Stuttgart - Arbeiten im Theater: Das hört sich nach immer wieder neuen Herausforderungen an, verspricht die Teilhabe an spannenden Projekten. Was aber verdient man dort eigentlich? Wir haben nachgefragt. Die Württembergischen Staatstheater Stuttgart (WST) sind mit rund 1400 Beschäftigten das größte Dreisparten-Theater (Oper Stuttgart, Stuttgarter Ballett, Schauspiel Stuttgart) der Welt. Getragen und finanziert wird der Betrieb vom Land Baden-Württemberg und von der Landeshauptstadt Stuttgart. Sie teilen sich die Kosten – die unter anderem die Gehälter umfassen.

Nahezu alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Staatstheater sind nach Tarifverträgen beschäftigt, knapp die Hälfte nach dem „Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes – Land (TV-L)“. Dieser ist nach Entgeltgruppen (EG) strukturiert, die in sich nach weiteren Kriterien wie Dienstalter, Verantwortung und Erfahrung abgestuft sind.

Gehalt für Schneider, Schreiner, Schlosser und Bühnentechniker

Fachkräfte in den Bereichen Bühnentechnik, Schneiderei, Schreinerei und Schlosserei sind beispielsweise in den Entgeltgruppen 5, 6 oder 7 beschäftigt, mit einem Gehalt von 2500 bis 3400 Euro pro Monat. Teamleiter im Bereich Verkauf oder Einkauf sind beispielsweise in EG 9b beschäftigt und verdienen zwischen 3000 und 4300 Euro monatlich.

Die Leitungsebene im Staatstheater und ihr Verdienst

Leitungspositionen in der Verwaltung sind in EG 12 eingestuft, mit einem Verdienst zwischen 3700 und 5700 Euro. Beschäftigte mit Hochschulabschluss und herausgehobener Verantwortung in der 3. Leitungsebene sind nach EG 13 und 14 eingruppiert mit einem Gehalt zwischen 4100 und 6300 Euro. Direktoren im Verwaltungsbereich werden nach EG 15 besoldet, mit einem Verdienst zwischen 4900 und 6900 Euro.

Gehalt Musiker im Staatstheater

Immer wieder gerne geflüstert wird hinsichtlich der Bezahlung der Musikerinnen und Musiker. Dabei gilt für Mitglieder des Staatsorchesters Stuttgart der Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Theaterorchestern (TVK). Sie verdienen zwischen 4400 und 5900 Euro.

Sonderzulagen erhalten beispielsweise Musikerinnen und Musiker mit solistischen Aufgaben sowie Vorspielerinnen und Vorspieler bestimmter Instrumentengruppen. Sonderverträge haben Stimmführerinnen und Stimmführer von Instrumentengruppen, wie beispielsweise der 1. und 2. Violinen. Sie erhalten teilweise über 9200 Euro.

Alle anderen künstlerisch Beschäftigten sind mit dem Normalvertrag Bühne (NV Bühne) angestellt. Bei den Solistinnen und Solisten in den Sparten Oper, Ballett und Schauspiel werden die Verträge jenseits einer Mindestgage mit den jeweiligen Intendanten im Rahmen eines Gagen-Korridors zwischen 2600 und 8400 Euro individuell ausgehandelt.

Für Gruppen-Tänzerinnen und -Tänzer sowie für Choristinnen und Choristen gibt es eine Tarifstruktur mit einem Korridor zwischen 3100 und 5100 Euro.

Gehalt Maskenbildner, Kostümbildner und Intendant im Theater

Überwiegend künstlerisch Beschäftigte aus den Bereichen wie beispielsweise Maskenbild, Kostümbild, Beleuchtung werden am Staatstheater Stuttgart ebenfalls nach dem NV Bühne beschäftigt und erhalten zwischen 2000 und 6100 Euro.

Und die Intendanten, also die für die künstlerische Gesamtleistung in Oper, Ballett und Schauspiel sowie die Geschäftsleitung Verantwortlichen? Sie verhandeln ihre Verträge direkt mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst unter Leitung von Theresia Bauer (Grüne). Für die Intendanten liegt die Durchschnittsgage bei etwa 200 000 Euro.

Staatstheater: Schauspiel, Ballett und Oper haben hohe Reputation

Organisatorisch sind die Württembergischen Staatstheater Stuttgart dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Künstlerisch genießen sie einen weit über die Landeshauptstadt und das Land hinausreichende Reputation künstlerischer Exzellenz. Viele Auszeichnungen, Preise und internationale Gastspieleinladungen geben Ausdruck davon.

Von der ersten Idee bis zur Premiere auf der Bühne werden alle Produktionen der Sparten Staatsoper Stuttgart, Stuttgarter Ballett und Schauspiel Stuttgart im Haus konzipiert und hergestellt. Künstlerinnen und Künstler arbeiten dabei zusammen mit einer Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen, die einer großen Bandbreite technischer und handwerklicher Berufe angehören.

Ausbildung am Staatstheater Stuttgart

In vielen dieser Berufsfelder bilden die Württembergischen Staatstheater Stuttgart nach den Maßgaben der IHK und der Handwerkskammer auch aus. Rund 40 Auszubildende sind in den 15 Ausbildungsberufen im Staatstheater beschäftigt.

„Ausbildung hat für die Württembergischen Staatstheater höchste Priorität“, sagt der Geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendriks – „nicht zuletzt deswegen gewinnen unsere Auszubildenden regelmäßig Preise und Auszeichnungen“. Zentrale Ausbildungsberufe sind etwa Bühnenmaler, Schreiner, Modistin (stellen Kopfbedeckungen her), Raumausstatter und Lagerlogistiker.

Arbeitszeiten am Staatstheater

Nicht unwichtig in einem künstlerischen Großbetrieb: die Frage der Arbeitszeiten. Die Verwaltung und ein Teil der Werkstätten agieren in Gleitzeit. Bereiche der Technik nach Dienstplänen, in der Regel im Zweischichtbetrieb. Künstlerische Beschäftigte werden flexibel nach Proben und Aufführungsdisposition eingesetzt.