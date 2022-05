1 Weil die Polizei gerade zufällig vor Ort war, konnten die Streithähne getrennt werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Weil er die Freundin eines 31-Jährigen anzüglich angesprochen haben soll, gerät ein 45-Jähriger mit dem Jüngeren in Ludwigsburg in eine handfeste Auseinandersetzung. Auch eine Müllgreifzange ist mit im Spiel.















Beamte der Polizeihundeführerstaffel, die zufällig zu einer handfesten Auseinandersetzung in der LudwigsburgerBahnhofsunterführung dazukamen, brachten zwei Männer in Rage auseinander und legten einen 45-Jährigen in Handschellen. Der Mann war am Dienstag gegen 12.40 Uhr mit einem 31-Jährigen aneinandergeraten, dessen Freundin er bereits am Bahnhof in Freiberg/Neckar anzüglich angesprochen haben soll, was ein Gerangel und Pöbeleien in der S-Bahn zur Folge hatte. In Ludwigsburg, so die Polizei, schlug der 45-Jährige den Jüngeren dann mit Fäusten. Dieser entriss zur Verteidigung einem 62-Jährigen eine Müllgreifzange. Es wird ermittelt.