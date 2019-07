1 Die Suche nach dem Besitzer über soziale Medien verlief erfolglos. Daher wandte er sich an die Polizei. Foto: dpa

Um den Besitzer eines Fotoapparats auf die Spur zu kommen, hat die Polizei sich durch Hunderte Bilder gewühlt und über Kontinente hinweg recherchiert. Ein Hochzeits-Schnappschuss lieferte den entscheidenden Hinweis.

Edingen-Neckarhausen - Italien, Rhein-Neckar-Kreis und USA - um den Besitzer eines Fotoapparats auf die Spur zu kommen, hat die Polizei sich durch Hunderte Bilder gewühlt und über Kontinente hinweg recherchiert. Ein Hochzeits-Schnappschuss lieferte den entscheidenden Hinweis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In Italien hatte ein Mann aus Edingen-Neckarhausen die hochwertige Kamera auf einem Parkplatz entdeckt. Die Suche nach dem Besitzer über soziale Medien verlief erfolglos. Daher wandte er sich an die Polizei.

Die Beamten suchten auf den fast 1000 gespeicherten Bildern nach Anhaltspunkten. Auf Fotos einer Hochzeitsfeier entdeckten sie ein Autokennzeichen. Der Halter vermittelte die Polizei an die Braut, die in die USA ausgewandert war. Anhand einer Personenbeschreibung konnte sie den vermeintlichen Besitzer identifizieren. Der wohnte wenige Kilometer entfernt vom Finder - in Schriesheim.