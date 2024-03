1 Unfälle wie dieser im Dezember 2021 an der Einmündung zur Landesstraße sorgen für Diskussionen. Foto: Archiv (KS-Images.de / Karsten Schmalz)

Als ob ein Fluch über der Einmündung beim Steinheimer Kaufland hinge: Es gibt dort immer wieder Tote. Der Unfallschwerpunkt hat es in sich.











Allmählich dürfte sich Unbehagen bei den Verantwortlichen für den Straßenverkehr im Landkreis Ludwigsburg ausbreiten. Immer wieder sterben an der Einmündung der Steinbeisstraße in die Landesstraße 1100 in der Nähe des Kaufland-Marktes in Steinheim auf tragische Weise Menschen: Zuletzt gab es vor wenigen Wochen zwei Tote, bereits zuvor starb dort ein Mann. Beide Unfälle waren zwar durch medizinische Notfälle bedingt, aber inzwischen mehren sich die Stimmen, dass die Einmündung entschärft gehört.