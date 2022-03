1 In Deutschland wehen die Fahnen heute auf halbmast . Foto: imago images/Stefan Zeitz

An diesem Freitag wird in Deutschland erstmals der Gedenktag für die Opfer von Terrorismus begangen. Im Berliner Kronprinzenpalais wird dazu auch eine Gedenkstunde abgehalten.















In Deutschland wehen die Fahnen an diesem Freitag auf halbmast. Hintergrund ist der neu eingeführte nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt, der in der Bundesrepublik an diesem 11. März 2022 erstmals begangen wird.

Im Berliner Kronprinzenpalais wird dazu eine Gedenkstunde abgehalten, bei der unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, und der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Pascal Kober (FDP) sprechen (13.00 Uhr).

Das Kabinett hatte die Einführung des Gedenktags Mitte Februar beschlossen. Am 11. März gedenkt bereits die EU seit 2005 den Opfern des Terrorismus. Anlass dafür waren die Bombenanschläge in Madrid am 11. März 2004. Laut Ministerin Faeser soll der nationale Gedenktag „ein Tag der Erinnerung, des Mitgefühls, aber auch der Mahnung sein, mit aller Entschlossenheit gegen terroristische Bedrohungen vorzugehen“.