Gedenken nach Tötungsdelikt: Häfnerhaslach trauert um einen aus seiner Mitte

7 Vor dem Polizei-Absperrband haben die Bürger einen Ort des Gedenkens geschaffen. Foto: Simon Granville

Zu einer Gedenkveranstaltung am Dienstag kommen rund 400 Menschen. Sie haben viele Fragen. Eine steht ganz oben: Hätte die Tat verhindert werden können?











Häfnerhaslach, kurz vor 18 Uhr am Dienstag: Menschen strömen aus allen Richtungen zur Kleeblattstraße. Sie kommen in kleinen Gruppen, Angehörige, Freunde, Leute vom Verein, Junge, Alte. Viele haben Blumen oder Kerzen dabei. Sie alle wollen desjenigen gedenken, der drei Tage zuvor aus ihrer Mitte gerissen wurde. Volker H., Vater von vier Söhnen und Opa von fünf Enkeln, lebte 20 Jahre in einem Haus in der Kleeblattstraße, ehe er am Samstagabend nur wenige Schritte davon entfernt getötet wurde.