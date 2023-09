1 Manager Andreas „Bär“ Läsker (rechts) bei der Feier zu seinem 60. Geburtstag mit Andreas Rieke alias And.Ypsilon, Michi Beck und Thomas D. von den Fantas in Ludwigsburg. Foto: /Holger Strehlow

Andreas Läsker, den alle Bär nennen, ist der fünfte Mann der Fantastischen Vier. „Der Bär ist eine Naturgewalt“, sagt And.Ypsilon. Ohne dessen Power wäre die Band nicht so weit oben. Den 60. Geburtstag feiert der Chef mit 220 Gästen im neuen Ludwigsburger Hifi.











Link kopiert



Happy Bär-Day! „Absagen werden nicht akzeptiert“, steht auf der in bunten Farben liebevoll gestalteten Einladung. Geboren ist der Gastgeber in jenem Jahr, in dem John F. Kennedy behauptete, ein Berliner zu sein und kurze Zeit später erschossen wurde. 60 Jahre ist das nun her. Andreas „Bär“ Läsker ist ein Ludwigsburger und beruflich in seine Heimatstadt zurückgekehrt.