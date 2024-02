Benedikt Höwedes feiert seinen Geburtstag jedes Jahr - auch wenn kein Schaltjahr ist. Den 29. Februar, an dem der ehemalige Fußballprofi 1988 auf die Welt kam, gibt es schließlich nur alle vier Jahre - am Donnerstag ist es wieder so weit. Höwedes wird dann 36 Jahre alt.

Aber auch weitere Stars sind an diesem besonderen Tag auf die Welt gekommen: Da wäre zum Beispiel das Model Lena Gercke. In einem Interview mit unserer Zeitung sagte die erste "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin: "Meine Mutter wollte unbedingt verhindern, dass ich am 29. Februar geboren werde. Aber leider konnte sie das nicht beeinflussen."

Auch die Unternehmerin und Ex-Ehefrau von Til Schweiger, Dana Schweiger, feiert am 29. Februar ihren Geburtstag. Schauspielerin Vanessa Jung, die unter anderem in der Serie „Verbotene Liebe“ zu sehen ist, darf dieses Schaltjahr ebenfalls ihren Geburtstag am 29. Februar feiern. Auch der Schriftsteller Benedict Wells („Vom Ende der Einsamkeit“) ist ein Schalttag-Kind, genauso wie sein Schweizer Kollege Martin Suter übrigens.

Weniger Kinder als Durchschnitt

Dem Statistischen Bundesamt zufolge wurden in den beiden vergangenen Schalttagen in Deutschland weniger Menschen geboren als im allgemeinen Februar-Durchschnitt. So kamen im Jahr 2020 etwa 1700 Babys am 29. Februar in Deutschland auf die Welt. 2016 waren es 1810. Im Februar-Schnitt waren es in beiden Jahren mehr als 2000 Babys pro Tag.