GdL-Streik betrifft auch S-Bahnen: So sieht der Notfallfahrplan für Stuttgart und die Region aus

1 Am Donnerstag und Freitag stehen die S-Bahnen in der Region Stuttgart wieder einmal still. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn ist eskaliert. Bereits am Donnerstag und Freitag starten die angekündigten Wellenstreiks der Lokführergewerkschaft GdL. Betroffen ist auch die S-Bahn Stuttgart, Pendler in der Region müssen sich wieder auf schwierige Zeiten einstellen.











Link kopiert



Im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn setzt die Lokführergewerkschaft GdL auf die komplette Eskalation. In sogenannten Wellenstreiks sollen nunmehr auch bundesweit unangekündigte Arbeitsniederlegungen möglich sein. In einem ersten Schritt sind die Beschäftigten der Deutschen Bahn von diesem Donnerstag, 7. März, ab 2 Uhr, bis Freitag, 8. März, 13 Uhr, zum Streik aufgerufen. Betroffen davon ist auch der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr in der Region Stuttgart. Die Bahn rechnet mit massiven Einschränkungen. „Es wird vermutlich auch im Anschluss am Freitagnachmittag noch zu deutlichen Behinderungen kommen“, sagt ein Bahnsprecher.