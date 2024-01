GDL-Streik am Hauptbahnhof Stuttgart: Pendler-Zorn trifft Bahn: „Boni kassiert, dass es knallt“

1 Drei Tage lang Notfahrplan bei der Deutschen Bahn: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat Mittwoch ihren 64-stündigen Streik begonnen. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Dörte Muré wird am Mittwoch auf die Geduldsprobe gestellt. Es ist klirrend kalt und die 79-Jährige steht um 7 Uhr in der Früh vor der blau flimmernden Anzeigetafel der Eingangshalle am Stuttgarter Hauptbahnhof. Über den Bildschirm tickert eine Zugabsage nach der anderen. Schlechte Nachrichten für die frühere Erzieherin, die auf die Bahn angewiesen ist. Die Seniorin pendelt zweimal in der Woche ins etwa 30 Bahnminuten entfernte Backnang, wo sie die Regale eines Supermarkts auffüllt.