Am Samstag, 23. Dezember, 17 Uhr, heißt es: „Zusammenrücken!“ Denn, soviel lässt sich schon jetzt sagen, es wird voll beim fünften Stuttgarter Weihnachtssingen im Gazi-Stadion auf der Waldau. Mehr als 4000 Karten sind bereits verkauft. Wer noch dabei sein möchte, sollte sich die Tickets also besser bald besorgen.

Vom erfolgreichen Vorverkauf profitieren nicht nur die Stiftung Singen mit Kindern und die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg, denen ein Teil der Einnahmen zugute kommt. „Nach dem Motto ,The More The Merrier“ steigt sicherlich auch der jahreszeitliche Gänsehautfaktor, wenn sich mehrere Tausend Sängerinnen und Sänger zum großen Stadionchor vereinen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Spätestens wenn am Schluss die Lichter ausgeschaltet werden und das Stadion unter dem Fernsehturm im Licht unzähliger Kerzen leuchte, sei der Geist des Weihnachtsfestes definitiv zu spüren.

Die Sängerinnen und Sänger im Stadion bekommen professionelle Unterstützung. Foto: Stuttgarter Weihnachtssingen

Als Motivator, Vorsänger und Taktgeber ist wieder Patrick Bopp von der Gruppe Füenf zu Gast, musikalisch unterstützt von Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke sowie dem Blechbläser-Ensemble Ejus Brass unter der Leitung von Christof Schmid. Solistische Verstärkung bekommen sie bei dem ein oder anderen Stück von David Hanke von den Hanke Brothers sowie von Volker Ehrlich (Trompete) und Fabian Beck (Posaune). Eine kleine Premiere bringt die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg ein. Sie hat sich zu einem der Lieder eine leicht zu erlernende Stadion-Choreografie ausgedacht.

Das Weihnachtssingen gibt es auch als Livestream

Mitsingen und mitmachen geht übrigens auch aus der Ferne. Denn das gesamte Weihnachtssingen wird als kostenloser Live-Stream im Internet übertragen. Diesen kann man allein auf der Couch oder auch in geselliger Runde verfolgen. Für den direkten Draht zwischen Stadion und den auswärtigen Sängerinnen und Sänger ist ist Patrick Bopps Füenf-Kollege Christian Langer als singender Chatmaster zuständig.

Karten gibt es im Kickers-Ticketshop unter tickets.stuttgarter-kickers.de, im Ticketshop von Easy Ticket Service unter www.easyticket.de sowie an allen Vorverkaufsstellen und unter der Ticket-Hotline 071/2 555 555. Der Live-Stream ist kostenlos abrufbar auf dem YouTube-Kanal der Stuttgarter Kickers.